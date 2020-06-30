中國強勢通過香港國安法　各國擔憂香港未來統治

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中國政府在6月30日強勢通過「香港國家安全維持法案」，未來將強化香港統治。對於在香港批判中國政府的活動可能都會強制取締。

根據複數香港媒體在30日上午的報導，在北京舉辦的全人代常務委員會，滿場一致通過「香港國家安全維持法案」。

目前所知道的大概法案內容，對於所謂國家分裂及顛覆政權等，或是危害國家安全等行為將會被視為犯罪。

中國政府將會在香港設置新的治安機關，直接對任何行為進行取締。

部分香港媒體表示，國安法最重將被處以終身監禁，中國政府近來已經有消息指出將會盡快逮捕批判政府的民主運動人士，這對一年多以來的抗議活動將會是確實打擊。

此外，根據該法規定，該法的地位將優先高於任何法律，如此一來過去的一國兩制將連根底都被抽走，國際社會的批評將會愈來愈高。

另一方面，美國國務卿彭培奧在29日，已經停止過去一國兩制前提下對香港的防衛裝備輸出，軍民兩用的技術輸出等，也跟中國本土一樣列入限制範圍。

此外，彭培奧也強調「我們不能將這些物品，冒著危險落入中國人民解放軍手中」，對於未來要如何規範，也表示將會持續檢討。

日本官房長官菅義偉也說「對於我國來說，國際社會與香港市民對此法案表達強烈的擔憂，我們對於還要制定該法案一事表達遺憾」。

菅義偉也批評：「國際社會對於一國兩制的原則與信賴將會受到損害」。

（FNN PRIME online 6月30日刊載。日文原文請見此處）

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