日本12日408人確診新型肺炎 東京連4天超過200人

Newsfrom Japan

日本全國的新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診，在12日又新增408人。東京都則是12日有206人確診，連續4天超過200人。確診者中感染者20歲至40歲前佔了將近七成，60歲以上23人，5人為90多歲。

此外、新宿區劇場上演的舞台劇也發生群聚感染、擔當原案企劃的電影評論家有村昆(44)也確診。根據主辦者的網站，該舞台劇的確診者、出演者及工作人員、觀眾等共出現30人的群聚感染。

12日除了東京的首都圏以外、千葉縣與埼玉縣各有31人、神奈川縣有23人確診。神奈川川崎協同醫院出現第二度的群聚感染、千葉的Tums浦安醫院則是出現9人確診。另一方面、從國外回來日本的20人中、也在機場檢疫時發現確診。

（FNN PRIME online 7月13日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]