人氣演員三浦春馬於自家公寓輕生

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日本人氣男演員三浦春馬，18日下午1時，被發現在東京都港區自家身亡。

警視廳初步認定是自殺並正在進行相關調查。

遺體已送進警視廳三田警察署，認為已進行了驗屍工作。

日本人氣男演員三浦春馬，當地時間18日下午1時，被發現在港區自家內，呈現上吊狀態，隨後被確認死亡。

初步認定為自殺。

三浦春馬本人原先18日有拍攝行程，但是一直沒有出現在拍攝現場，直到經紀人前往他家時，才發現三浦春馬的遺體。

警視廳正在追蹤調查中。

據同一公寓住戶稱，大約在中午時，大樓管理員、大樓防災中心相當慌張。

公寓住戶說：「中午左右時大樓管理員相當慌張，稍早我出門時，也看到不少警察出現」。

面對突如其來的訃告，三浦自家公寓前聚集了許多媒體。

對於這次訃告，衝擊已擴散至全世界。

三浦春馬死亡的新聞，除了臺灣中央社、香港蘋果日報電子版報導之外，中國的社交媒體「微博」也作為頭條新聞介紹。

由於三浦飾演的作品在日本國外也上映過，其人氣不僅停留在亞洲，在SNS裡全世界的粉絲以各種語言的「無法相信」等推文表示悼念。

「生命的電話」

電話號碼：0120-783-556

下午4時至下午9時

（FNN PRIME online 7月18日刊載。日文原文請見此處）

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