4連休後日本575人確診　沖繩德島熊本創新感染紀錄

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日本在7月27日再有575人確診新型冠狀病毒，沖繩則是更新過去最多的紀錄。在夏季旅遊進入白熱化前，官方有可能呼籲勁量不要外遊。東京都先前在奧運四連休時，就已經提出呼籲不要隨意前往外地。

街上的人表示：「四連休時我都在家。隨著感染者逐漸增加，我也有小孩子，所以我都不太出門」、「四連休嗎？我休息的時候是會休息，今天開始再好好工作，如果可以的話在家上班的話是再好不過了」。

東京都在7月27日，再有131人確診新型冠狀病毒。雖然是睽違1週下降到200人以下，但是因為四連休的關係，大部分的醫院都沒有營業，所以檢查的樣本數也比較少。

東京都知事小池百合子說：「這次的四連休，靠著東京居民的努力渡過，企業在上班後也請盡量利用在家上班，如果要見面的話，也請慎重保持健康與距離」。

目前全日本在27日當天，確認有575人感染， 其中德島縣、熊本縣還有沖繩縣都出現過去最多的確診者。在全國都出現確診升高的同時，日本政府持續推廣「 go to travel」， 其中有打折的優惠涉及到還款手續上的不方便處，因此從27日開始，許多的旅遊商品都直接以折價價格販賣。

其中這個時期最多觀光客的沖繩縣充滿危機。 來自福岡的觀光客表示「雖然暫時解除危機，然後預定來這邊旅遊，不過看到確診者慢慢出現還是有點擔心」。牛排店店員表示：「雖然有活動，不過東京的人要是帶來更多感染危險，沖繩這邊也會確診，觀光只會更少人。我自己的心情是希望他們可以回去」。

沖繩縣在27號當天出現最多一天有18人感染。沖繩縣政府則是在26日先自己提升了獨自的警戒標準到第二階段「流行感染警戒」，目前的七個該染指標中有三個已經達標，未來可能進入「流行感染期」。

在27日晚間7點的專門學者會議上，當局就未來可能的感染情形做了廣泛的意見交換，在最後會議結束的學者吹風會上，也有人發言表示：「目前確診途徑不明確的案例持續上升中，未來可能成為流行逐漸擴大的破口。所以對於不緊急不必要的外出還是希望大家能夠克制，或者是前往其他縣市請暫時避免，四月的時候我們已經有一定的成效出現，未來是否還要持續或者是有新的做法，我想我們需要考量」，沖繩縣當局預計在28日發表新的新型冠狀病毒對策。

（FNN PRIME online 7月28日刊載。日文原文請見此處）

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