安倍謝罪像？ 韓國民間私設銅像引日本不快

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韓國民間的植物園進來因為慰安婦問題設置銅像，該銅像面前還有一座類似日本首相安倍晉三下跪謝罪的銅像引起爭議，日本官房長官菅義偉對此表達不悅：「這在國際禮儀上是不允許的」。

該銅像號稱「永遠的贖罪」，地點位於韓國東部的平昌郡當第一座民間植物園，前方有一座象徵慰安婦問題的銅像外，還有一座象徵安倍晉三下跪謝罪的銅像。

該銅像的揭幕儀式將在8月11日舉行，在韓國當地引發正反討論，有的意見認為「應該在日本大使館前也設置一個」，也有意見認為「太過幼稚了」。

對此爭議，日本官房長官菅義偉在記者會中先表示「目前還不能確定是否事實」，但隨後還是表達相當不悅的態度。

菅義偉表示：「這樣子的事情在國際禮儀上是絕對不允許的。如果報導的事實是真有其事，我想對於日韓關係會有決定性的影響」。

另一方面，韓國外交部也在28日午後的記者會上表示：「對於任何國家，任何外國的指導者都一定要考量相對禮儀」，而具體上將會如何應對，韓國官方只說「這還需要各式各樣的確定」，並沒有正面回覆問題。

（FNN PRIME online 7月28日刊載。日文原文は請見此處）

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