大阪府最多確診 岩手縣出現首例 各縣表不安

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大阪府在7月29日再度新增 221人確診新型冠狀病毒，創下過去最多紀錄，也讓當的街坊出現更多不安的聲音。

街上的民眾表示：「非常可怕，如果再這樣增加下去的話我大概都不敢出門了」，「超級驚訝的。沒想到會增加到這麼多」，「確診的年輕人蠻多的，但是一直都怪罪到年輕人也不太好，我覺得這跟年齡沒關係而是整體的問題」，「雖然確診暫時有回到一位數字，但是真的沒想到會變成這樣，我對於經濟很擔憂」，「大概又要回到自肅時期了，自己也覺得有點生病了。感覺強制發布命令，還比較可判斷自己可不可以行動」。

另一方面，大阪府也在8月1日起， 將呼籲5人以上的聚會能夠暫時停止， 持續提高警戒中。

日本唯一沒有出現感染的岩手縣，也在29日出現首次確診者。

岩手縣民表示：「其實對於確診零這個數字，日常生活中沒有那麼在意，只是一直都很不安跟擔心」、「最重要的就是不要感染。我想要把這個心態放在生活中」。

而在岩手縣那，29日首次確診的有兩人， 第一位是7月22日與來自關東地區的友人一起露營，盛岡市的男性。而他在30日以後，與職場上的同僚少說也有5到6人是密切接觸對象，目前正進行PCR檢查。

岩手縣也在30日下午，召開緊急對策本部會議，另外一位來自宮古市的確認者，過去的行動履歷等將做報告。

(關西電視台)

(岩手可愛電視台)

（FNN PRIME online 7月30日刊載。日文原文請見此處）

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