歌手槇原敬之持有興奮劑 遭判刑兩年緩刑三年

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日本歌手槇原敬之(51)之前因持有興奮劑而遭到逮捕，東京法院在3日上午做出判決，槇原敬之被判刑2年、緩刑3年。

嫌犯槇原敬之，在聽取判決的瞬間，樣子相當冷靜，有的時候他會小小抬頭聆聽判決。

嫌犯槇原敬之，涉嫌在2018年在自家持有興奮劑及危險藥物遭到逮捕，他對於被起訴的罪名表示同意。

對於第一次判決，嫌犯槇原敬之表示「對於相關人士與歌迷感到非常抱歉」，對於違法藥物使用則是否定，檢察官還是具體求刑2年。

在8月3日判決，東京法院認為「雖然被告表示持有但是沒有使用，不過對違法藥物缺乏抵抗感仍是惡質的犯行，相對應的譴責是不可避免」。此外檢察官也表示「他之前就曾經有表示不要再碰違法藥物，過去很久就有前科」，最後給予2年判刑、3年緩刑。

嫌犯槇原敬之在最後，對於審判官表示「相當感謝」，深深一鞠躬後離開了法庭。未來將無限期暫停演藝活動。

（FNN PRIME online 8月3日刊載。日文原文請見此處）

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