全日本進入盛夏 各地氣溫飆至今年最高

Newsfrom Japan

全日本受到強烈的太平洋高氣壓與上空暖空氣影響，從8月5日早上開始各地氣溫就逐漸飆高。午後之後雨季氣溫會更加強烈，全日本有必要進入防中暑的警戒狀態。

太平洋高氣壓在8月5日時就已經盤旋在本州上空，受到暖空氣影響從早上氣溫就逐漸飆高，包括埼玉縣的鳩山町與島根縣的益田市、大分縣的日田市等都達到34.2度，已經逼近日本當局的猛暑定義。

在當地時間5日早上10點半左右，京都當地居民表示「感覺到日照相當強烈。雖然塗了防曬油出門，但還是感覺日照相當可怕」、「雖然還沒有到正中午，但我想到下午2點或3點左右的時候會非常可怕」。

5日下午之後預計會更為炎熱，預估京都最高溫度為38度，這些日子也是2020年全日本最熱的日子，包括福島市、愛知縣名古屋市、大阪市等都會飆高到36度左右。

日本氣象廳表示，將對從北海道到沖繩的34個道府縣發布高溫注意警戒，由於有高度中暑的風險，出門在外切記要補充水份與適當休息，對預防中暑對策要採取十足準備。

（FNN PRIME online 8月5日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]