香港「民主女神」周庭遭逮捕 日本媒體罕見高度關注

Newsfrom Japan

香港警察對於民主派運動的壓制急速擴大中。香港警察當局在8月10日晚間逮捕素有「民主女神」之稱的民運人士周庭，周庭被確認在當晚從警局被人帶出。

根據周庭的親近人士表示，周庭被指控是違反「國家安全維持法」中的分裂與煽動等嫌疑遭到逮捕。

周庭從2014年參加抗議活動「雨傘運動」以來，持續追求民主選舉，被譽為是「民主女神」，在2019年後持續參加反政府示威中，日前因為涉嫌包圍警署等行為遭到起訴，原先12月時將有初步判決。

此外，長期批判中國政府的民主派報紙「蘋果日報」創業者黎智英等9名人士，10日也遭到正式逮捕。

根據當地香港媒體，他們被認為勾結外國勢力，危害國家安全，違反國家安全維持法等被逮捕。

長年與周庭一起從事民主運動的黃之鋒，對於一連串的逮捕行為表示：「媒體檢閱新的黑暗時代又要來臨了。香港不再是開放自由的地方，我深感憂慮」，再度表明香港壟罩著危機感。

（FNN PRIME online 8月11日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]