日本官方就香港局勢 表態「相當大的憂慮」

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香港在10日陸續有民主運動人士如黎智英、周庭等遭到逮捕。日本官房長官菅義偉在11日上午的記者會中表示「對於香港的情勢有重大憂慮」。

菅義偉並補充「我了解這樣的狀況，對我國來說目前對香港情勢有著相當大的憂慮」。

此外菅義偉還說「維持香港的自由開放體制、以及民主安定的發展是相當重要的」。

英國的外交部也對此表示「使用香港國家安全維持法，讓那些反對的人從此禁聲，這次呃逮捕就是很明顯的證據」。

美國國務卿彭佩奧也對長年批評中國的香港蘋果日報創辦人黎智英被逮捕一事在推特表示表示，「我們很清楚看到中國共產黨是如何將香港的自由徹底剃除，對人權作了很明顯的侵害行為」。

香港當局對民主派的行為愈加強烈，歐美各國的批判聲浪逐漸升高。

（FNN PRIME online 8月11日刊載。日文原文請見此處）

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