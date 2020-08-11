香港「民主女神」等遭逮捕 日本政治界對中國掀批判聲

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香港「民主女神」之稱的周庭與長期批判中國的香港蘋果日報創辦人黎智英等10人在10遭到逮捕後。日本的執政黨與在野黨也開始掀起批判之聲。

菅義偉在記者會中表示：「我了解這樣的狀況，對我國來說目前對香港情勢有著相當大的憂慮」。此外菅義偉還強調「維持香港的自由開放體制、以及民主安定的發展是相當重要的」。

日本防衛大臣河野太郎表示，對於香港情勢將先跟外務省詢問相關問題後表示：「中國在全世界各區域試圖改變現狀一事，我們感到相當大的憂心」。

立憲民主黨的黨代表枝野幸男在黨委會時說「對於人權、表現自由上的彈壓等狀況上絕對不能苟同」，表示強烈批判。他更強調，「我們身為在野黨，能夠作的確實相當有限，希望能在日本外交政策上能作的先好好檢討如何要求政府，國際社會輿論都希望徹底守住人權，不這樣是不行的」。

枝野幸男又說，「人權、表現與報導的自由是人類的天賦人權。香港在這幾年前都還不知道會陷入這樣的狀況，現在卻變成這樣。這絕位不是單方面的問題，我們希望能夠慎重處理」。

（FNN PRIME online 8月11日刊載。日文原文請見此處）

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