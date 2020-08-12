日航123號班機墜機35年 慰靈儀式因病毒縮減規模

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造成空服員與乘客共520人犧牲的日本航空123號墜機事故，在8月12日迎來第35年。今年因為受到新型冠狀病毒影響，慰靈登山與追悼儀式的規模都比過往幾年小許多。

墜落事故現場的「昇魂之碑」依舊佇立，慰霊碑周圍有各種不同品種顏色的花束圍繞，當天的早上和風煦煦，氣候溫和。

家屬慰靈登山，為了防止新型冠狀病毒群聚感染，今年分成5天分散登山， 在8月12日中午前，已經有31個家族與98人登上山，朝著過去罹難的家屬逝世方位祭拜。

另一方面，也有家屬考量感染風險，決定放棄登山，新型冠狀病毒下，追悼儀式也受到了重大影響。

一位失去妹夫的男性表示「不知不覺今年已經35年了，當時的情景睽違35年似乎又出現了」。

此外，過往都會實施的水燈籠流放儀式今年也停辦，12日傍晚的追悼慰靈儀式也會縮小規模，也不讓家屬列席，今年的儀式比過往都還要特例。

（FNN PRIME online 8月12日刊載。日文原文請見此處）

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