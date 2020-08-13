香港國安法逮捕 日國會議員批評「宛如二戰前大政翼賛會的暗黒國家」

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香港政府在8月10日大舉逮捕民主運動人士，受此影響日本跨黨派國會議員在12日召開記者會，對中國共產黨的作為表示強烈抗議。

緊急記者會由自民黨、立憲民主黨、國民民主黨還有維新黨等國會議員出席，會議中發表聲明表示「蹂躪基本人權是任何近代民主國家與國際國家都不准允許的，我們對中國共產黨表示強烈抗議」。

該記者會的跨黨派代表中谷元表示「香港國家安全維持法制定以來，對於該法如何實施等觀察下，接連有人遭到逮捕，讓香港市民的思想言論自由集會結社出版等全都受到重大限制，我們對於中國共產黨政權、還有香港政府都表示強烈的抗議。我們希望能夠在這邊發出強大的訊息。現在的中國與香港就像是二次大戰前日本的大政翼贊會，由國會製造的全體國家主義，完全沒有自由的黑暗國家，什麼都是黑箱作業。」

香港政府已經就違反國家安全維持法等，先前陸續逮捕民運人士周庭還有創立香港蘋果日報的黎智英等總共10人。

中谷元表示，中國一直對日本政府說這個是「干涉內政」，但我們認為這一點都不是內政干涉，我們在聲明中表示，希望中國政府切實遵守1997年香港回歸時候中英共同聲明所說明的一國兩制，並且基於這個原則給予香港市民自制還有自由的義務。

此外香港原先預計在秋天舉行的議會選舉也延期一年，民主派人士的參選資格也相繼被取消。

共同代表之一的山尾志櫻里表示：「我們希望香港政府恢復參選人的資格，讓他們真正實施應該有的選舉。」

該聲明也對日本政府呼籲，基於國家安全維持法，日本政府不應該在答應中國和香港政府的任何搜查要求，保護在日香港人的基本權益與延長簽證，未來對於簽證也希望能夠柔軟應對，相關成員隨後也造訪總理官邸表達他們的心聲。

（FNN PRIME online 8月12日刊載。日文原文請見此處）

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