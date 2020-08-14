單日確診持續更新 沖繩持續延長緊急事態宣言

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沖繩縣的確診情形持續升溫，沖繩縣知事玉城丹尼表示，有鑑於縣內的感染情形越來越嚴重，目前的感染4階段警戒將從「警戒3」調高到最高的「4」，緊急事態宣言會再度延長兩週。

玉城丹尼表示「警戒等級將調到第四階段，緊急事態宣言上，我們以防疫的觀點出發再延長兩週，將到8月29日為止」。

玉城知事認為，伴隨著警戒持續升高，沖繩縣民還是要徹底遵守沒有必要的外出活動，出外購物原則上還是一個人出門，晚上10點以後的外出活動要避免，特別是夜生活街等還是要避免前往。

另一方面，現在也是中元節觀光季節，跟縣內經濟還是會有所打擊，因此沖繩沒有強力呼籲外縣市人不要來當地。

玉城知事表示「縣外一入的確診案例，還有縣民從外回來帶回來的案例中，現在各階層各社會人士都有確診的情況。這也是沖繩縣目前的重點方向，我們會用最審慎的態度來處理此事」。

而在學校方面，並未要求全體學校都停課，依照各市町村的狀況，再委請教育委員會來做決定。

（FNN PRIME online 8月14日刊載。日文原文請見此處）

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