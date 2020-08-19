日本連續5日「猛暑日」 一週12000人中暑被送至醫院

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日本觀測史上首次連續五天，超過200地點出現「猛暑日」，從關東到九州全都連續出現危險的熱天。18日全國氣溫最高的位在高知縣四萬十市江川崎與宮崎縣都城市，為39.4度。

此外，包括愛知縣名古屋市與岡山市、熊本市等都出現超過37度的猛烈酷暑，而超過35度以上的猛暑日地點則有212處，這也是觀測史上首次連續5日超過200地點是「猛暑日」。

街上的行人認為：「現在是連動都會覺得相當討厭的熱。有空調真的感覺很感謝」。

這樣的酷暑，也讓中暑被送往醫院的人急速增加。根據總務省消防廳的資訊，至8月16日為止的一週內，因為中暑而被送往醫院的，全國共有12804人，跟前一週比增加了一倍。當中已有30人不幸過世。

中暑發生的場所，大半是在住家內，依據年齡層來分，65歲以上人士佔了6成左右。

這樣的酷暑，究竟會持續到何時呢？根據目前氣象衛星圖來預測，紅色部分是超過35度的暖空氣。照這樣的趨勢下去，19日以後從關東往西邊的廣域範圍也將呈現紅色，20日起的關東以西的部分也會出現紅色包圍。

在此之後，紅色部分才會漸漸減少，地上附近溫度才會轉為30度左右的橘色部分。22日或是23日時，橘色部分才會漸漸減少。

最高的預想氣溫來看，21日前各地的氣溫還是會超過35度。到週末才會低於35度，暑氣才會漸漸緩和。然而，濕熱天氣往後還會持續一陣子，中暑對策防範要相當注意。

（FNN PRIME online 8月19日刊載。日文原文請見此處）

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