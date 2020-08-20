安倍首相給李登輝家屬的信 弟弟岸信夫闡明「對台灣的思念」

Newsfrom Japan

台灣民主化之父李登輝前總統過世 以小泉進次郎環境大臣為首相繼悼念

台灣前總統李登輝於7月30日過世。他在生前不靠著流血，而達成台灣的民主化，被稱為「台灣民主化之父」，出生於日本統治下的台灣，操著流利的日文，一直被稱為是親日家。在李登輝前總統過世之際，位於東京白金台的台北駐日文化代表處(等同駐日大使館)設置記帳台，許多日本人前來悼念。當中也有前首相森喜朗，還有副首相麻生太郎。

此外，2013年曾訪問台灣的小泉進次郎環境大臣，當年以自民黨青年局長的身份訪問並會見了李登輝。記帳後，小泉環境大臣表示「李登輝先生，在我當自民黨青年局長的時候曾跟他有一面之緣。那時候的風景我到現在都沒忘記」。從今以後自民黨青年局，不論是誰當青年局長，都一定要跟台灣保持密切的聯繫」。



小泉進次郎環境大臣

在弔問最後一天的8月7日，日本官房長官菅義偉也親自前來悼念，許多來悼念李前總統的人相當多數，證明李登輝相當受到日本人愛慕，也是段佳話。

其中的弔問者中，最受到注目的莫過於安倍首相的親弟弟，岸信夫前外務副大臣。



前外務副大臣岸信夫

岸信夫代替兄長安倍首相，曾經好幾度來過台灣，對這個沒有正式邦交的台灣持續進行交流。今年1月的時候他也來到台灣，跟總統大選勝利的蔡英文總統立刻會面，也跟2019年來過日本，被稱為下一任總統候候選人最有力的參選人賴清德(現任副總統)一起用餐，他在台灣政界擁有相當好的人脈。



岸信夫前外務副大臣

岸信夫對於李登輝的過世表示「台灣的民主化，受到國際社會的理解與支持，讓東亞都得到了和平與穩定。東亞的民主主義現在受到了威脅，李登輝先生的過世更是讓人極度痛心」。FNN採訪岸信夫先生，對於訪問台灣的舞台背後，其實有著兄長安倍晉三對台灣的思念。

安倍首相對李登輝的思念，祖父岸信介前首相88歲時的「六連匾額」



2008年 在台灣與李登輝前總統會面的岸信夫

岸信夫表示，自己與台灣的緣份是來自於兄長安倍晉三與祖父岸信介前首相。

「祖父(岸信介前首相)跟蔣介石(當時的中華民國總統)過去就有緣份，他在中華民國退出聯合國之前來到台灣，跟蔣介石表示『是否不要退出聯合國比較好呢？成為跟中國不同的國家，台灣作為台灣留在聯合國不也很好嗎？』敦促蔣介石希望留在聯合國。不過蔣介石強硬表示『我是中華民國的總統。聯合國要在當中(中華民國與中華人民共和國)做個選擇才對！』拒絕了祖父」。

岸信夫還披露了這樣的故事。祖父岸信介前首相在88歲的米壽時，從台灣拿到了對方祝賀物。這個寶貴物品是「六連匾額」，由張群、何應欽、谷正綱等國民黨有名的政治家寄贈，當中也有「李登輝」的名字出現。



祖父岸信介前首相的米壽祝賀物中，正中央下方有寫著李登輝的名字匾額

此外，岸信夫也表示「我人生第一次的海外家族旅行就是去了台灣。總而言之我對當時台灣人的溫暖記憶猶新」。對岸家、安倍家來說，台灣是這樣相當近的存在。

岸信夫補充，兄長安倍首相對於李前總統的思念表示「兄長個人對他有非常強烈的思念」。他也表示安倍首相對台灣的思念背景「對於日本的安全保障來說，台灣是這個區域不可或缺的存在」。

前往台灣弔問的岸信夫 姜安倍首相的信件親手交給李前總統的家屬

岸信夫本人在2015年時招待李前總統來日本演講，他最有印象的是李前總統說「我長年為了台灣一直打拼，但日子應該只剩下5年多了。我剩下的人生，希望能夠把台灣帶到更上一層的成熟民主社會，我會持續努力」。



2015年 在日本與前總統李登輝會面的岸信夫

在上個月接到了李登輝先生的訃聞。當時的岸信夫表示，受到新型冠狀病毒的威脅，國與國之間的交流雖然要壓抑到最小規格，但是日本一定要是世界上最早一刻前往弔問李前總統，因此他不斷奔走，希望促成赴台弔問團。結果，以森喜朗前首相與超黨派議員為主的弔念團組成赴台。



森喜朗前首相與超黨派議員為主的弔念團

他回憶當時並說：「要去弔問儀式還是葬禮？首先困惑的是這個問題。此外，能夠在最有限的範圍內對台灣表示敬意的，除了擔任過首相之外的別無他人」。安倍首相表示希望能夠將這個任務交給森喜朗前首相，應該是這樣傳達的，首相自己真正的心聲，應該也是『請一定要讓森先生代表前往』吧？」

弔問旅程在8月9日，決定當天來回台灣，弔問團也在72小時前接受PCR檢查，確認全體都是陰性，也保證跟當地的人一定要在最小的範圍內接觸，做足萬全準備。弔問團，在與蔡英文總統會見後，並與李登輝前總統的遺像上獻花致意。



與蔡英文總統會面

在這次的弔問中，岸信夫也透露，安倍首相對李前總統的思念也直接傳達到台灣家屬這一側。

「在台北賓館向李前總統獻花之後，到了其他房間跟李前總統的家屬，二女兒夫妻會見。在那邊的時候我拿出了首相交付的信件，親手將『來自總理的訊息』交付給對方」

安倍首相對於李前總統的思念、對於台灣的思念、透過弟弟岸信夫，直接傳達給了李登輝家屬們。

最後跟岸信夫詢問，過世的李前總統過往對您說過什麼話，讓您印象深刻時，岸信夫說「他曾跟我說，日本應該要更有自信才對啊。他對於日本的批判也不少過，但是那種批判是很溫和的批判」。

岸信夫再度咀嚼李登輝前首相的話。對這位生涯97年，留下許多豐功偉業的李前總統，許多人或許也要在日台關係的建構上持續攜手前進，在進入下一個世代之外，也要傳承下去才是。

（富士電視台政治部 門脇功樹）

（FNN PRIME online 8月20日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]