安倍晉三健康真沒事？ 在野黨要求自民黨說明

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環繞在日本首相安倍晉三有關健康狀態問題一直都懷疑不斷，日本在野黨表示，下一次安倍首相出席國會的時候，希望他可以自己說明健康狀況，但對此日本執政的自民黨表示有困難。

自民黨與立憲民主黨的國對委員會長在20日舉辦的會談中，在野黨表示，將要求安倍首相在9月上旬的時候出席預算委員會，對自己的健康狀況以及新型冠狀病毒對策徹底說明。

立憲民主黨國對委員會長安住淳表示「我們希望集中審議，也希望可以跟首相直接詢問，目前的身體是否萬全等等，今後對於健康狀況等，是否也能跟國民大眾說明」。

自民黨國對委員會長森山 裕則對安倍首相的健康狀況回應：「有些事情不要太過勉強，目前先希望首相健康都能夠恢復正常」，另一方面，對於預算委員會集中審議表示，目前在野黨也有是否要合併的問題，先關注這個動向在做決定是更有必要的，表示較為難的樣貌。

（FNN PRIME online 8月20日刊載。日文原文請見此處）

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