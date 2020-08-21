日本天理大學爆發群聚感染　無辜學生遭「打工歧視」

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新型冠狀病毒第二波已經高峰了嗎？8月20日，日本列島的新型冠狀病毒感染持續擴大，東京再度有339人新確診。這也是相隔5天再超過300人，重症病患增加4人，來到36人。

大阪府的新確診人數者是超過東京，大阪府知事吉村洋文表示，對於繁華街店面的停業要求以及營業時間縮短等，將按照原定計劃在21日午夜0時正式解除。

大阪府吉村洋文表示：「各位、我相信大家都是在相當大的打擊中這樣生活下去。將來的資源政策方面，我會好好的加以考慮」

大阪繁華街的人表示：「我們比東京增加的還要多，現在解除會不會太早了呢？」、「能解除的話是最好不過，對經濟也會有效吧」等不同的意見相繼出現。

目前還沒有看到任何衰退跡象的感染擴大，也有不少新的問題陸續發生。

天理大學校長永尾教昭表示：「敝校橄欖球部以外的學生，他們在教育實習上機會消失、打工機會停止、僱用機會失去等，愈來愈多這樣的惡例開始出現」

日前，位於奈良縣的天理大學橄欖球部宿舍，出現男子橄欖球隊54人的群聚感染。橄欖球部因此宣布，社團活動無限期暫停。

在橄欖球部發生群聚感染後，一部份不是橄欖球部的學生，在打工的地方，被嚇止暫時不要過來，這樣的困擾開始慢慢出現。

此外，大學從業人士家族，也有被醫療機關拒絕就診的報告。

有一位即將展開教育實習的學生，接到聯絡表示：「(教育實習的對方打電話過來)目前因為有群聚感染，對我們來說會相當辛苦，我們已經跟校方聯絡取得同意(暫停)，對你很不好意思」。

天理市市長並河健表示、在社會不安的同時，一方面也用相對強硬的方式可能會有不好效果：「對於大學全體來說，最終如果產生排擠效應的話，我認為這個是非常不恰當的處置，也會造成社會分斷甚至歧視的結果。希望大家都能夠以冷靜的心來面對這困難」。

（FNN PRIME online 8月20日刊載。日文原文請見此處）

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