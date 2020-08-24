安倍晉三連兩週前往醫院 消息稱「聽取檢查報告」

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日本首相安倍晉三在8月24日再度前往位於東京信濃町的慶應大學醫院。之前有關安倍晉三身體健康的傳聞始終不斷，單單是在8月就已經接受兩次檢查，再度引起周遭臆測。

安倍晉三約是在24日上午10點左右，以相當平淡的表情進入醫院，許多媒體圍在前面大陣仗集結。

安倍晉三前往醫院檢查，也是17日以來第二次，首相周遭人士表示「上1週檢查時醫生就表示在隔1週之後請再過來，這次只是聽取上一次的報告」。

日本官方長官菅義偉稱，這次檢查只是追加檢查，首相的身體並沒有任何不適。

政府相關人士表示「根本不是要到住院的意思」，安倍晉三在17日時先接受7小時半的長時間檢查，他預計在8月24日午後，在首相官邸持續聽取新型冠狀病毒的相關報告。

有政府高官認為「實在是太小題大作了」，官邸周遭對於安倍首相健康不安與否始終表示不以為然，但是相關的臆測未來預料只會更多。

（FNN PRIME online 8月24日刊載。日文原文請見此處）

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