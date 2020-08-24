秋刀魚銳減98%漁獲量 市場價格飆高4倍

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位於北海道的厚岸町在24日早晨、迎來當地今年首次的秋刀魚拍賣，結果1公斤1萬1880日圓、跟2019年相比整整高出4倍，成為罕見的案例。

該批魚貨是在23日於北海道厚岸港進港的首次海撈、棒受網漁業的秋刀魚。但是漁獲僅有0.9噸、創下有史以來最不好的漁獲量、跟2019年差不多40噸相比整整少了98%。

受到如此大的歷史記錄影響、24日早上的拍賣、1公斤也飆升到11880日圓之高、跟前一年的2516日圓相比幾乎多出4倍的高額。

厚岸Maruhiro漁產公司本部長澤田剛幸表示「這不是一個值得慶祝的場合，但確實這是魚師們拚了命在這樣的狀況下捕撈到的，本公司才買下」。秋季之味秋刀魚，很快就在店頭陳列，一隻魚也要1200日圓。今後也會向札幌跟本州的店面出貨。

（FNN PRIME online 8月24日刊載。日文原文請見此處）

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