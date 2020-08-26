防範肺炎持續 日便利商店熱食區加裝壓克力隔板

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在全國一片酷暑中，便利商店冬天必備商品已經率先亮相了。全國至今仍是超越35度，132所地點都創下了高溫紀錄，以西日本為首的猛熱酷暑中，8月25日起大型連鎖便利商店羅森已經開始販賣關東煮熱食。

根據羅森的情報，關東煮往往是從讓人感受到季節變化的9月開始熱銷為宜，過往都是從8月上旬開始先暖身販售。但是，2020年受到酷暑難耐的影響，販售也比過往還要慢2週左右。

2020年也受到新型冠狀病毒的對策，防止飛沫感染下，關東煮區也將全面加裝壓克力隔板。羅森也首度開始販賣關東煮成套包裝。

包含煮玉子與竹輪等人氣食材在內的成套包裝，隔水加熱下有望可應付在家飲酒的需求，結帳的時間也會縮短許多。

羅森官方宣傳部的小池美紀表示：「在家食用的需求下，便利商店也必須從新的方面開展市場，這次是我們的新嘗試。」

便利商店業界，在新型冠狀病毒感染擴大後，3月以來的營收持續下滑中。在緊急事態宣言解除後，至今依舊呈現苦戰的狀態。

各大便利商店也在關東煮商戰下，持續花盡各種巧思。7-Eleven就推出可以冷藏的盒裝版。全家則是以傳統微波爐加熱就可以食用的既有商品持續努力。

在新型冠狀病毒感染中，「with corona」要如何推出順應時勢的特色，便利商店的新型販售模式也在持續摸索。

（FNN PRIME online 8月26日刊載。日文原文請見此處）

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