颱風環流焚風現象席捲日本海 日本酷暑持續關東大警戒

Newsfrom Japan

強烈的日照下與焚風現象席捲日本海側，26日日本海沿岸的縣市紛紛陷入危險酷暑，務必警戒中暑的可能。

26日上午11點前，在島根縣益田市測到36.4度、鳥取縣米子市測到35.6度，已經都達到猛暑的標準。東京都心也來到32.4度，持續呈現炎熱天氣。

米子市當地街上行表示：「真的相當熱。本來以為差不多就要開始變涼了。中元節不是都過了嗎？」。

下午後日本變得更熱，大阪市及福井市、福岡市、米子市等37度、都是超過體溫危險標準的酷暑。東京都心、也是來到34度。

受到這樣的酷暑，東京都與神奈川縣也發出了「中暑」警戒、從北海道到九州廣泛範圍都會持續出現高溫注意警報。

從9月到10月全日本都還是會出現嚴重酷暑，還是要注意中暑的危險。另一方面，第八號颱風巴威的濕熱水氣影響，從九州到沖繩都會出現激烈雨勢。

27日包括西日本及東日本都會出現豪大雨，27日中午的預測雨量、九州北部達到150公厘、四國120公厘等。

（FNN PRIME online 8月26日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]