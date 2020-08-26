安倍健康成話題 本人28日親自出面說明

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環繞在日本首相安倍晉三的問題始終不斷，在26日的國會也成為熱門議題。日本經濟再生大臣西村康稔在25日曾與安倍晉三會面，他表示「跟一般比起來都沒什麼改變，持續做出各種指示」。

日本無黨籍的眾議院議員今井雅人則說「安倍首相身為最高責任者，他的身體狀況如何當然是大家相當關心，敢請問總理目前的體調如何？」

西村康稔表示「上週、上上週等有確實感受到有些疲累的感覺，但是他昨天精神相當好，不知道這樣說如何，但是他的樣子跟平常看起來沒啥改變，不斷做出各種指示」。

有關安倍晉三首相的健康，西村康稔也說「我們兩人說了一些，就跟之前那樣不斷聊天而已」。

安倍首相也在26日早上11點前進入首相官邸，對記者採訪團兩次揮手致意，打過招呼後就進入辦公室。

安倍首相本人希望在28日能夠就新型冠狀病毒的新的對策上，對於自己的身體狀況等召開記者會說明。

（FNN PRIME online 8月26日刊載。日文原文請見此處）

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