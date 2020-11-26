面目一新的味噌湯，喝出咖啡Style

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用咖啡館的感覺玩轉我們的傳統食物「味噌湯」

1杯1杯精心萃取的， 不是滴濾咖啡，而是味噌湯？！

滿足日本人身心的傳統食物——味噌湯，讓我們來看看它的新「玩法」。

東京麻布十番商業街新開了一家名為MISO JEWELRY的飲食店。店面外觀設計時尚，乍看像是一家很潮的咖啡館，不過裡面賣的，卻是味噌湯。

正在滴濾萃取的，是味噌湯必不可缺的柴魚片。

湯底和4種味噌、9種湯料，你可以自由搭配組合，裝進紙杯，然後像咖啡一樣帶走自己的味噌湯。

粉末化的湯料易於飲用

最大的特點，是為了方便邊走邊喝，湯裡沒有固體食材。

個中的秘訣，是蔬菜粉末。它是對宮城縣產的有機無農藥蔬菜做了防氧化粉末化處理後，融化在味噌湯裡的。

如果你選甜菜蔬菜粉做湯料，就能沖出粉紅色的味噌湯（含稅450日圓）；如果選菠菜粉，上面再倒入豆奶，那麼看起來就跟抹茶拿鐵一樣了（含稅500日圓）。

總之，你怎麼都看不出是味噌湯。那麼味道如何呢？採訪記者稱，口感細膩柔和，有一種奶油濃湯的風味，很好喝。

以新的形式推廣介紹傳統飲食的魅力

Miso Jewelry 公司的業務主任山口桐子介紹說：「我們平時作為針灸師和美容師指導食育，會建議『每天喝味噌湯』。但大家很難確保每天都有條件從做湯底開始，來正宗地做一碗味噌湯喝，所以就想到了現在的這種形式，以一杯味噌湯來替代咖啡，為人們提供健康的源泉。」

該公司稱，希望老少鹹宜的傳統日本食物味噌湯，以這種拿在手裡邊走邊喝的形式，創造出一種新的方便飲品。

山口還表示：「說到味噌湯店，大家的第一印象就是飯團加味噌湯，但我想改變這種固有觀念，特別重視的是『不用坐在店裡喝』。我希望能以一種新的方式，把滿足日本人身心的食品魅力發揚光大。」

（節譯自《Live News α》8月26日播出內容）

（FNN Prime Online 8月27日刊載 日文原文）

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