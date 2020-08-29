「後安倍」們動作頻頻　總裁選將以9月15日為基準

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隨著日本首相安倍晉三表達辭職之意，今後的焦點將圍繞在「後安倍」將是誰？最有力的人選就是自民黨政調會長岸田文雄、幹事長石破茂，他們早先一刻就已經表達出馬參選總裁的意願。

自民黨政調會長岸田文雄：「我的心情跟現在是一樣的，希望可以承擔下一個任務，好好的努力，這個感覺都沒有改變」。

自民黨幹事長石破茂：「說什麼才學疏淺，不能夠承擔大任等，這種沒有責任的話我想是不能說的」。

自民黨的「後安倍」自民黨總裁選舉，目前將以9月15日為基準來檢討，約再一日時候就會決定方針。

石破茂是在28日的晚上，就已經在很多媒體出現。岸田則是在晚上，在東京都內的高級飯店與派閥幹部做詳細檢討。

此外麻生派與細田派的人士也在晚上各自進行了會面， 未來的總裁選戰已經蠢蠢欲動。另一方面日本防衛大臣河野太郎這是對於總裁選戰閉口不提。而在今後，受到黨內的注目下官房長官菅義偉是否會出馬？也會成為焦點。

（FNN PRIME online 8月29日刊載。日文原文請見此處）

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