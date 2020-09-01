94年歷史遊樂園豐島園謝幕 來園者的惋惜之聲

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東京都少數的遊樂園「豐島園」在8月31日正式關門94年的歷史謝幕。在惜別之聲中，官方釋放的長達7分鐘的煙火許多遊客紛紛前來觀看最後一刻這個位於東京都練馬區遊樂園的最後儀式。

「豐島園」社長依田龍也表示「El Dorado(旋轉木馬)會永遠的閃耀著！這些年來真的很謝謝大家了。」

遊樂園內最古老的旋轉木馬也在晚上9點的時候熄上燈，正式結束94年的歷史。

來園遊客「我從小的時候就一直在搭旋轉木馬，看到它要消失了真的很捨不得。我的成人式也想在這邊舉辦，結果無法如願。真的非常悲傷」。

1926年開幕的「豐島園」。當時擁有世界首創的室內滑雪場、世界首創的流水游泳池、最先進的大型遊樂設施都依序導入。長年以來紮根在當地，受到各世代的喜愛。

來園遊客(80歲)表示：「幼稚園的時候遠足都會來這邊，很希望這裡持續開下去」

來園遊客(30歲)表示：「看到旋轉木馬已經要最後一次了，身為練馬區民真的是非常好的回憶。」

在不斷的惜別聲中，「豐島園」終於迎來最後一天。

來園遊客：「真的不知道該怎麼表示，但真的很謝謝。」

在關門之後，該設施將改變成為公園等，包括展示世界級的電影哈利波特衣裝等等的設施，預計2023年會重新以新的姿態開幕。

（FNN PRIME online 9月1日掲載。日文原文請見此處）

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