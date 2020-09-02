香港民運人士周庭擔憂 日本媒體成國安法對象

Newsfrom Japan

香港民主運動人士周庭，對於日本媒體可能遭到壓迫一事感到憂心。在先前因為國家安全法在8月遭到逮捕後，目前遭保釋的周庭在9月1日，再度出現在警察署，在接受調查後回應媒體的問題。

周庭表示：「我的心中有很強烈的恐怖感。但是身為參與香港民主化運動的一員，我會持續為了保衛家園而努力」。

周庭也表示，她在8月被逮捕的時候，當局曾經出示2019年日本經濟新聞刊登的香港民主化運動廣告，她認為這是個明顯證據。

因此周庭表示，今後包括日本媒體在內的國外媒體，都有可能是香港政府所要喝止的對象。周庭也表示，將在自己生日的前一天的2020年12月2日，被要求再度向警察署出面說明案情。

由於有可能再度遭到當局逮捕，周庭希望自己能夠在外頭過生日，這個小小的願望中也包含了她的不安。

（FNN PRIME online 9月2日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]