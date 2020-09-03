颱風海神預計直撲日本九州 當局預料發「特別警報級」

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颱風海神即將逼迫日本列島，未來將在9月6日、7日達到特別警報等級。在颱風越來越接近日本的同時，也請採取颱風避難對策。

颱風海神預計將在週末的時候急速發展，繼續往北上。 當局除了預估颱風威力將達到特別警報等級外，包括奄美地方到西日本地區等，都是有可能的登陸範圍。

目前當局特別警戒指示區域為沖繩縣，日期是4日到6日，5日的時候瞬間陣風將達到最高。奄美地方與九州南部、九州北部，將會在6日的時候最接近颱風範圍，預估會有猛烈的雨勢與強風警戒。四國地區則是在6日與7日間會有豪大雨。

日本氣象廳表示，颱風海神將會帶來破紀錄般的大雨、暴風、海浪與潮汐。呼籲警戒區的人民用最大警戒來防範災害。隨時注意最新的氣象報導，在週末來臨之前提早來取颱風防範對策。

（FNN PRIME online 9月3日刊載。日文原文請見此處）

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