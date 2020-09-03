戰後75年祈求和平 密蘇里戰艦上舉辦紀念儀式

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日本在太平洋戰爭中戰敗投降簽署協議到9月2日過了75年，美國的夏威夷特別舉辦紀念儀式。

儀式在當時二次大戰中服役，現在停泊在珍珠港的戰艦密蘇里號上舉辦，出席的包括退伍軍人與戰歿者的家屬一同祈禱。

1945年9月2日，當時停泊在東京灣的戰艦密蘇里號，日本外務大臣重光葵代表簽署投降書，這一天也被認為是太平洋戰爭正式終結的日子。

在紀念儀式上演說的美國國防部部長埃斯柏表示，在中國不斷朝向太平洋地區擴張勢力的同時，在下一個75年美國將與日本持續強化，並且聯手國防安全。

美國國防部長埃斯柏表示：「過去與現在的人們所得到的東西我們要更加守護特別是太平洋地區我們未來應該要有更廣泛的連結」。

紀念儀式因為新型冠狀病毒的影響，出席人數大幅減少，日本官方則是沒有任何出席者。

（FNN PRIME online 9月3日刊載。日文原文請見此處）

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