自民黨總裁選 菅義偉穩定下的人事「不和諧音」

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環繞在自民黨總裁選舉下，目前被極度看好的官房長官菅義偉，現在已經在替新的人事做準備了嗎？FNN政治部的山田勇記者對此有相關報導。

菅義偉目前被黨內相當看好得到非常高的支持但是這個副作用也發生了陣營中的暗潮洶湧似乎也出現預兆。

先前菅義偉曾說：「九州等大壩的洩洪應該提前實施」，他在記者會上曾對颱風政策，強調他曾經主導大壩的事先洩洪。

現在在菅義偉的陣營中，由二階俊博幹事長所率領的二階派，早早就表明支持菅義偉，也跟其他派系一起舉辦記者會。但是有關推薦相關人數上，目前派系間也有了主導權爭議。

目前黨內似乎已經有了組閣跟黨內人事案的「希望調查」等，自民黨的幹部也表示：「目前只有一直在考慮總裁選之後的人事」，疑似不小心露出的風聲。

另一方面前幹事長石破茂則是前往理髮店理頭髮，並表示「在總裁選正式開跑前我要先好好理個頭」。

石破茂前幹事長：「（日本的政治有什麼特別想梳理的嗎？）原來要問這個啊。『政府說話真的是算話』想梳理這種讓人民有這樣的理解跟感同身受吧」。

石破茂的眼鏡改成黑邊，有想要改變形象的感覺，4日午後也將發表他的政策。

自民黨政調會長岸田文雄則說：「重症病患越來越多，我們不得不重視這些數字的成長」

在4號上午，岸田文雄則是出現在新型冠狀病毒的對策會議中，下午則是直接進入福岡県，希望直接徵求黨員支持。

在現在的狀況中，日本都道府縣黨部的票很重要，可以說幾乎濃縮在地區黨員票爭奪戰的感覺。

（FNN PRIME online 9月4日刊載。日文原文請見此處）

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