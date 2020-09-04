日本兩在野黨合併案 10日選舉新黨魁

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日本在野黨立憲民主黨與國民民主黨合併案新任黨主席選舉，現任立憲民主黨黨主席枝野幸男在9月4日表示將會出馬參選。

枝野幸男表示：「我決定出來參選黨主席。我所有的熱情都會投注在這上面，我將站在最前頭，不往右邊不往左邊，我將會獨自前進」。

枝野幸男列舉日本的經濟政策，比如將會把消費稅在一定時間減少，年收入低於1000萬日圓以下的人所得稅暫時減免，貧困階級的人每個月可以拿到1萬日圓左右的現金給付。

此外，國民民主黨的政調會長泉健太也在9月4日表示「在新型冠狀病毒還沒有結束前消費稅應該凍結」等政策，宣布參選新的黨主席。

新的檔名目前還沒有決定，枝野幸男則希望沿用「立憲民主黨」，泉健太則認為「民主黨」等即可。新的黨主席選舉將在9月10日進行投開票。

（FNN PRIME online 9月4日刊載。日文原文請見此處）

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