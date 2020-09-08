自民黨總裁選本日開跑 安倍晉三原屬意岸田出線

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決定安倍晉三首相後繼人選的自民黨總裁選舉，在9月8號進行公告。現任官房長官菅義偉、自民黨政調會長岸田文雄、前幹事長石破茂等等3人出馬角逐。

自民黨總裁選戰在9月8號上午10點開始正式接受登記，從下午1點開始各位參選人將會進行演說、下午3點之後會召開共同記者會。

官房長官菅義偉：「再經過幾次熟慮再熟慮，我決定參與這次的總裁選戰，在這個陣頭的指揮上，請把位置交給我」。

政調會長岸田文雄：「這是我第一次參加總裁選舉，我當然會以挑戰者的姿態，全力地珍惜把握這次機會」。

前幹事長石破茂：「選舉期間雖然有點長，但我們必定會將把出口的蓋給掀起來」。

這次的總裁選戰、雖然有三位候選人，不過菅義偉已經得到5個派閥明顯支持。

在那一方面，前首相森喜朗在9月7日晚上表示，安倍晉三原本主義是岸田文雄來當他的接替候選人。

森喜朗：「安倍本來的心意、真正的心情應該是想給岸田的。但是周圍都是好像漸漸往另一個方向走，結果到最後就變成只能給菅義偉的狀態了」。

總裁選在預計在9月14日舉行投開票。

（FNN PRIME online 9月8日刊載。日文原文請見此處）

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