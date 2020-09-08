無論是否有病毒 國際奧會明言「東京奧運必辦」

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根據國際奧會的幹部跟法國媒體表示，目前延期到2021年的東京奧運，沒有再次延期的選項。

法國媒體在7日，與國際奧會的副主席柯茲進行電話訪問，對於東京奧運，他明確表示「不論是否有新型冠狀病毒，明年東京奧運一定會舉辦」。

他並表示「明年將是克服新型冠狀病毒的奧運大會」。

另外，2022年預定舉辦的冬季奧運，中國北京當局也將舉辦相關活動。

在會場布置體驗廣場，北京當地已經宣稱一個多月沒有新確診案例，不少市民放心出遊參加活動。

現場參加者表示：「想在會場看見世界各國的選手們競技！」

北京也是史上一起舉辦「夏季」與「冬季」奧運，為了國家威信，體育會場也在加緊建設中。

北京奧運委員會的幹部「我們預計在年底建設所有的會場，也希望東京奧運能夠圓滿舉辦完成」。

7月時，國際奧會的委員曾說「要是東京停辦北京也會停辦」，但目前北京不受到影響，全力舉辦北京的冬季奧運。

（FNN PRIME online 9月8日刊載。日文原文請見此處）

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