名演員伊勢谷友介遭到逮捕　有名演員涉嫌吸食大麻？

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日本演員伊勢谷友介（44）因涉嫌違反《大麻管制法》被日本警視廳逮捕。日本警視廳有嫌疑人伊勢谷友介被捕的最新消息。

男演員伊勢谷友介於8日在東京都目黑區家中，因涉嫌持有4袋大麻（總計20.3克），被日本警視廳以現行犯當場逮捕。

日本警視廳組織犯罪對策5課在8日下午4時39分搜查嫌犯伊勢谷友介房間，並在客廳的抽屜等裡頭發現大麻。

在警方調查後，嫌犯伊勢谷友介表示：「一切等到我律師來後再說」日本警視廳目前正在調查大麻的獲取途徑。

伊勢谷友介目前44歲，當年以時尚模特兒出道後，一直活躍於許多電影和戲劇中，2012年，他以電影《小拳王》中獲得了日本奧斯卡最佳男配角獎。此外，他也以電影導演身分，一直專注於環境和教育問題等社會議題。

（FNN PRIME online 9月8日刊載。日文原文請見此處）

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