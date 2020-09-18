東京趕上末班車 「Go To Travel」18日啟動

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日本政府在對抗新型冠狀病毒下推廣的觀光事業「Go To Travel」，東京都從10月起正式加入補助對象，相關的旅行販賣已經在18日上午正式開始。

東京都內的旅行社表示：「已經等待很久了」。希望可以藉由一波促銷，期待觀光效果。

日本飛鳥旅行社社長村山吉三郎則表示：「加上東京的話，總而言之就是等待已久的Go To Travel真正來到，非常高興。終於全部的客人都可以回來的感覺」。

這個旅行社在7月與8月的營收，跟2019年相比減少了9成左右，8月幾乎是「零」的狀態。

在旅行社期待旅行效果回來的同時，如果在旅行當地發生麻煩怎麼辦？有這樣的東京都民表示擔憂。

村山吉三郎表示「雖然很想去旅行但是『真的沒問題嗎？』去到觀光地後，對於說自己是東京來的人，可能會有點難以啟齒」。

今後東京都也將看感染狀況隨時調整，新型冠狀病毒警戒如果持續往上調的話，政府也會延後將東京都納入活動的範圍。

日本國土交通大臣赤羽一嘉也表示，旅行人士如果在取消的手續費上發生問題，我們也會做出對策因應。

（FNN PRIME online 9月18日刊載。日文原文請見此處）

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