颱風白海豚接近關東 不登陸沿岸都將下豪大雨

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颱風白海豚在9月24日早上6點最接近日本關東地區，今後縱使颱風離開該地區，仍然有相當大的豪雨風險，日本當局呼籲要注意豪大雨。

颱風白海豚在24日早上6點左右，經過日本關東地區與福島縣等，當地都出現相當大的強風。颱風目前持續北上，25日將最接近日本東北地區。

日本北部及關東地區，就算在颱風離開之後雨勢仍然會強烈。預計9月25日早上6點左右的24小時雨量較多的地區，日本東北地區為100公厘、關東地區80公厘，日本北部及太平洋沿岸與關東地區仍要提防強風。

因為颱風的級數接近JR東日本目前將常磐線一部分特急列車，磐城到仙台之間目前停駛，在來線一部分區域也會暫時停駛。

另一方面，原先全線停駛的千葉縣久留里線與鹿島線，則是在變更計畫之後照常營運。

（FNN PRIME online 9月24日刊載。日文原文請見此處）

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