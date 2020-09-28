日本海上保安巡視船 與臺灣漁船在釣魚台海域擦撞

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日本官方發表，9月27日時在尖閣諸島（臺灣稱釣魚台）海域上，台灣的漁船與日本海上保安廳的巡邏船發生了擦撞。官方表示並沒有任何人受傷。

根據日本第11管區海上保安本部資訊，在日本時間9月27日下午3點過後，在尖閣諸島海域上的日本領海內，巡邏船「栗間」與台灣的漁船發生擦撞。沒有人受傷，船體也沒有大的損傷。

該艘台灣漁船因為在鄰海內違法操業，巡邏船前往臨海處進行驅趕，一度兩船一起行走。後來漁船離開了領海附近，巡邏船就回到了正常業務狀態。

對於這項消息日本官房長官加藤勝信，在9月28號下午的記者會中表示：「在事情發生之後，我們已經跟台灣政府申請進行相關調查」，未來政府如果有必要進行協助調查的部分，日本政府都會採取適當應對。

（FNN PRIME online 9月28日刊載。日文原文請見此處）

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