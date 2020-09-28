中國十一連假將近 不能出國下出現盜版日本街

Newsfrom Japan

中國即將迎來十一國慶節長假，未來有8天的大型連休。受到新型冠狀病毒的影響，今年國外旅行變得相對困難，因此「有去日本感覺」的街上裝飾收到相當多中國人的歡迎。

許多日本動畫的看板一起陳列，還有東京澀谷的巴士站的重現的街道，在中國南部廣東省的購物中心中的一角，出現日本風味街道。

來現場的女性表示：「他連道路都完全呈現，好像秋葉原的感覺！我想要在這邊拍照跟錄影片」。

這個街道是透過社交網路發送情報，讓消費者們受到影響前來消費，一個名為當地政府「影響者」計畫，購物中心也響應該計劃而設置。

在這當中，因為新型冠狀病毒流行，讓國外旅行變得相當困難。因此「輕鬆地感受到日本旅行的感覺」這樣的概念，在年輕人當中相當的流行。

另一方面，對於動畫的看板有沒有獲得著作權一事。該日本街的活動公司不接受日本的電視台採訪，因此無法得知是否有得到正式的著作權許可。

（FNN PRIME online 9月28日刊載。日文原文請見此處）

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