症狀相似、分別困難 流感跟肺炎冬季一起流行時怎麼辦？

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新型冠狀病毒與流感同時大流行怎麼辦

男性A：

我是昨天有預約的人。

女性A：

女兒的考試快要到了，希望能儘快過來打疫苗。

街上的診所出現許多人。他們的目標都是從10月1日開始實施的「流行性感冒預防接種」。

男性B：

新型冠狀病毒的影響也有，如果不小心兩邊（跟流感病毒）一起得到的話會很恐怖吧。

2020年，新型冠狀病毒與流行性感冒「同時大流行」的擔憂之聲相當多。

Navitas Clinic 立川 内科醫師・久住英二：

根據中國的資料有病患同時感染新型冠狀病毒與流行性感冒。也有數據顯示，如果與B型流行性感冒同時感染的話，那會很容易變成重症病患。

根據中國的國家電視台，湖北省武漢市的新型冠狀病毒重症患者的50人中，有18人同時也感染了流行性感冒。專家對此感到憂心。

流行性感冒的預防接種是高齡者優先…孩子如何？

在這樣的情況中，2020年針對流行性感冒疫苗的預防接種上，厚生勞動省的定期接種對象定義，目前是以65歲以上的高齡人士優先。之後的人則是在10月26日以後，才可以陸續接種。

10月1日電視臺所造訪的東京都內診所中，則是讓優先對象的高齡人士先來醫院。

69歳男性：

我是來這接種流行性感冒的預防疫苗，因為我們世代重症化比率會比較高一點。

85歳女性：

如此中是高年齡的人士我感到很開心，最近我也有孫子。

根據跟東京都那時間診所所調查的結果，有七成的診所回答在10月26日以前將會「給全世代的人做好流感疫苗接種」。

然而，有孩子的父母親，則對此表達不一樣聲音

2人孩子的父母：

雖然說是流行性感冒，但是萬一跟新型冠狀病毒潛在患者一起就診的話，會相當擔心。

對於流感疫苗的接種，醫師則說…

Navitas Clinic立川 内科醫師・久住英二：

讓孩子接種流行性感冒疫苗非常重要。流行性感冒病毒的傳染途徑，團體生活還是相當的大，孩子們是相當高危險群。高齡者去施打疫苗用意，其實也是在防範萬一得到肺炎時，可減少重症化的可能性。

根據東京都的2019年流行性感冒年代別的感染者人數，14歲以下的人佔了全體約67%。

大流行前預防接種 約準備6300萬人份疫苗

預防高齡者在得病時變成重症化之於，讓孩子們早點接種避免更進步大流行的這是流感疫苗相當大的功用。

另一方面，專門替小孩子進行診療的東京都內小兒科診所則說…

Clinic Bambini 小兒科院長・時田章史：

從開始接受疫苗接種預約（針對家庭成員）到注射疫苗的這段時間非常短，一般預約必須在20到30分鐘內完成。

其實，流行性感冒疫苗的預防接種，在兩個月前就已經幾乎預訂滿了（※現在時間點的預定數量）。

希望讓孩子接種的父母親：

疫苗的庫存沒有的話，那接下來只能等。我們一方面擔心庫存量，所以才希望早點過來預約。

但是日本厚生勞動省推估，今年季節的預約，比過去5年的預約數量都還多，將會提供6300萬人份的疫苗。

在全世界新型冠狀病毒大流行中，接種流行性感冒病毒疫苗，醫師最後則給出了這樣的建議。

Navitas Clinic立川 内科醫師・久住英二：

流行性感冒跟新型冠狀病毒的症狀我們自己也不能夠第一時間分別。所以希望能夠盡可能，如果有機會的話，各位都應該施打流行性感冒疫苗來防範。

（電視節目「睜開眼睛」10月2日的播送部分）

（FNN PRIME online 10月2日刊載。日文原文請見此處）

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