川普夫婦皆肺炎陽性 只剩一個月總統大選日媒關注

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美國總統川普夫妻感染新型冠狀病毒，在全世界引發騷動。最新的情報，由富士電視台華盛頓支局的記者藤田水美從現場傳達。

美國總統大選只剩下一個月，在這個最壞的時機點，川普得到了新型冠狀病毒陽性。先前他對病毒的危險性表達輕視的態度，但是這一次則是完全中了病毒。

美國白宮的專屬醫生在10月2日午後表示，川普夫妻已經在白宮的居住地做好隔離措施。假設川普總統沒有辦法履行公務，那原先的副總統彭斯就會暫行代理職務，不過川普有的時候會跟彭斯一起出席活動，有可能彭斯也會成為被隔離的對象

原先共和黨在10月3日將在佛羅里達州舉辦的造勢活動，目前全部暫停。

原先在兩週後的10月15日，美國總統將舉行第二次的電視辯論會，但是目前能否舉辦，都還是未知數。川普原先就對病毒表達輕視的態度，但是沒有想到在總統大選前，自己卻得到了新型冠狀病毒

主播加藤綾子「平常的印象中，川普總統沒有戴口罩，跟他相當近的工作人員等會不會整體的川普政權都會發生影響呢？」

藤田記者：「關於這一點相當受到各界關注。因為川普本人幾乎不戴口罩，而且他也沒有確實遵守社交距離，所以他跟很多白宮的權力中心幹部接觸等都很密切。最壞的打算是，這些幹部都將成為被隔離的對象。」

（FNN PRIME online 10月2日刊載。日文原文請見此處）

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