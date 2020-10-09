因應新型冠狀病毒 販賣機未來可用腳來踩

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用「腳踩」來買飲料吧

受到新型冠狀病毒的影響目前許多人能夠盡量避免觸摸就盡量避免觸摸這種想法的人也越來越多了。

實際上許多不用接處可以購買的商品已經登場。先前我們已經介紹不用用手觸碰就可以搭乘的「非接觸按鈕」電梯、以及不用觸碰欄杆就可以輕鬆使用的輔助掛勾

不過在這一次，我們就要介紹不要用手觸碰就可以簡單操作的自動販賣機。而現在該產品也已經開始做實體實驗。這個販賣機是由日本綜合飲料販賣機公司達亦多所開發的「用腳操作自動販賣機」。

跟我們一般看到的自動販賣機不一樣的地方，當然就是「用腳」來操作這個點。不過確實通常都是在商品樣品下面就會有的按鈕，突然間變到飲料取出口的下方，設置了類似踏板的按鈕板。

而這款自動販賣機的購買方式，就是要吻合商品樣品下所標示的商品號碼，然後自己用腳在商品按鈕上踩下去，最後再取出商品的時自己也要在按鈕右邊所設置的踏板上再踩一下，這樣才可以讓取出口打開取物。

此外，他的付款方式也只支援電子錢包。因此過去極有可能被多處觸控的地方，現在在買到商品為止前，都可以在不用接觸下順利購買。



用腳按按鈕來選擇

到目前為止，達亦多公司已經在商品選擇的按鈕上，以及投幣口或者是退錢口等，增加了抗病毒對應的防治，並且在自動販賣機上面增加了口罩還有除菌衛生紙等等購買選項，在公共衛生防治的對應上不遺餘力。

不過這一次「用腳」來操作自動販賣機的新方式，到底當初是如何誕生的？然後又為什麼會想出用腳來做操作呢？

達亦多公司廣告部門森下尚昭對此作了相關說明

新型冠狀病毒對策下誕生「用腳操作」

——「用腳操作自動販賣機」開發的原因為何？

現在的新型冠狀病毒襲捲，讓大家更提高公共衛生意識，我們認為今後對於自動販賣機的想法，也必須要有所變化。

所以在這個之中，如何提供顧客安全、安心的商品。減少購買時所產生的不安因素，我們考慮相當多後，才促成了這一次的開發。

——為何到最後會想出「用腳」來操作呢？

一般來說的話，我們的手都有可很大的可能會碰到臉部。因此會增加很多的感染機會，但是如果要用腳來操作的話，跟臉部接觸的危險性就低了很多，有人提出這樣的靈感後，我們就實行。

商品在取出時取出口開閉的樣子

——在使用的時候有什麼需要注意的地方嗎？

其實沒有特別需要注意的。就跟通常在自動販賣機買東西的方式一樣，然後只要跟著吻合商品的編號，按下按鈕之後，就可以順利購買。

受到新型冠狀病毒的影響，為了要消除對於自動販賣機購買商品的不安，因此誕生了這樣的販賣機，這樣「用腳」來操作的想法可以說是相當貼心。

小孩子來踩也沒有問題的強度感應

——請問大概需要多少的力氣踩按鈕？

其實不用刻意去踩，只要輕輕的往上壓，讓按鈕出現按下感覺時就沒有問題。小孩子也可以像是一般購買自動販賣機的商品感覺購買。小孩子站在上頭也不會有特別的問題。

——現在的反應如何？

相當的感謝，因為各位媒體先進的報導，所以反應都非常的好，我們感到非常欣慰。今後如果有相關的需求增加，或者是在使用時有相關的問題，我們都會好好的來做應對檢討。

然而現在該產品還在實驗的階段，因此在達亦多公司的東京本部，現在只有公司的相關人士可以利用該項服務。具體的對外實驗時程還沒有設定，現在的實證實驗階段也是為了給使用者在今後有更順利的購入體驗，往後還會再有類似實驗。

對於今後的相關預定，該公司也表示：「我們會先針對目前有合作的公司，依照他們的希望。如果對方有相關需求並且提案的話，我們就會慎重考慮。」

受到新型冠狀病毒的影響，目前越來越多人在意衛生方面問題。自動販賣機過去就是很多人都在接觸，包括按鈕與商品取出口的蓋子等，都是很多顧客會摸到的地方，因此想必很多人可能都會想要避免這些地方。未來一旦用腳來操作的話，這樣子的不安也可以稍作緩和，勢必會增加購買的慾望。

過去用腳操作的商品，也有「踏板式消毒」等，一度成為話題。而在新型冠狀病毒肆虐的現在，「用腳來操作」的機械與商品，未來可能只會越來越多了。

（FNN PRIME online 10月8日刊載。日文原文請見此處）

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