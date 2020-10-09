「食慾之秋」吃到毒菇 日本中毒事件頻傳

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日本的夏天在進入尾聲之後，樹葉也開始變黃，食欲也開始增加，被稱為「食慾之秋」。但是在每一年的這個時候，通常都是吃了毒菇，發生食物中毒的高峰期。

2020年同樣也是如此，在秋田的仙北市內，當地一處農產品直銷販賣所發生中毒事件。在10月4日時，一款名為的「臭裏紅茸」的毒香菇，被當做是一般的大蘑菇來做食用販賣，當地3位居民不小心誤食，發生了腹瀉嘔吐等各項症狀。

該直銷販賣所已經在10月7日開始，被判處5天的營業停職處分。而這樣子的事態每一年不斷發生，究竟是為什麼都不會停歇呢？

日本菌類懇話會事務局的代表後藤康彦表示：「他們的外觀都長得非常相似，這一款毒菇被稱為是『讓名人都哭泣』，其實過去在同樣的場所都有發生同樣的事件。因為他們的顏色跟形狀太相似了，所以在採取的時候會不小心被混在一起採摘」。

秋田縣內還有發生其他不一樣的菇類中毒事件，而這一次是秋田的當地名產「烤米棒火鍋」。一位60多歲的女性感受到噁心、還有手足麻痺等症狀，緊急被送到醫院。而在這個火鍋裡面，有著家族去外面採摘回來的菇類，後來根據當地保監所化驗發現，這款菇類極有可能是毒性極高的「月夜茸」。

日本菌類懇話會事務局的代表後藤康彦表示：「通常我們在採取菇類的時候，平均10種裡面，會碰到一種或是兩種是有毒菇類，這種在全國各地都可以見到。所以只要有懷疑的時候，立刻打電話來做詢問是最保險的方法」。

秋田縣政府目前也高度呼籲，如果看到沒有食用過，或者是沒有辦法判斷的菇類，切記「不要吃」、「不要給」這兩大原則，並立刻通報相關單位。

（FNN PRIME online 10月8日刊載。日文原文請見此處）

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