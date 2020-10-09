昌鴻颱風速度減緩持續北上 週末壟罩東日本

Newsfrom Japan

目前持續北上的颱風昌鴻，在10月9日開始改變行進方向，預計從10月10日起，將會最接近關東地區帶來豪大雨量。

颱風昌鴻在日本時間早上5點時，位置在九州南部海上並持續往北部前進，預計九州跟四國的廣泛範圍都會吹起強烈風雨。

從10月9日開始，長鴻颱風的速度就開始減緩，雖然持續北上，但是預計將會籠罩西日本。而在10月10日後，昌鴻的行進速度才會開始上升，預計暴風圈將會在週末的時候籠罩東日本。

九州與四國從現在開始到10月10日早上為止，近畿地區與東海地區從10月10日早上、關東地區則是從10月10日午後，都會開始出現大風雨的颱風天氣。

日本各地在颱風接近的同時，雨勢都會持續增強，因此請各地的民眾都要做好準備。

10月10日早上6點預計的單日颱風雨量，最多的是近畿與東海地區的400mm、四國地區則是300mm，10月10日預想的瞬間最大風速，九州南部、四國、近畿地區都是秒速35公尺。

日本氣象廳呼籲，大雨會帶來土石災害與河川氾濫、暴風、還有高潮汐等等，希望全日本民眾都要做好防颱準備。

（FNN PRIME online 10月9日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]