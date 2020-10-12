日本新型「第三種啤酒」 成9月銷售新寵

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日本在9月的啤酒販賣數量，受到酒稅修正前的影響，被稱為「第三種啤酒」的新種類啤酒銷售大幅上揚。

根據各大啤酒企業所發表的9月販賣數量，被稱為「第三種啤酒」的新啤酒，在稅制改正前的銷售數字大幅上升。跟過去消費稅增稅前的2019年同一個月相比Sapporo增加了36%、KIRIN增加17%、Suntory增加15%，各有大幅增加。而Asahi的「第三種啤酒」販售總額，也比之前上長了兩成左右。

但從啤酒類全體（啤酒、發泡酒、第三種啤酒）來看，受到新型冠狀病毒的影響，業務方面仍表現不好。除了僅有Suntory增加4%外，其他3大企業都呈現下滑、包括KIRIN減少4%、Sapporo減少7%、Asahi全體啤酒減少18%。

（FNN PRIME online 10月12日刊載。日文原文請見此處）

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