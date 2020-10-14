防新型冠狀病毒 人氣壽司店導入非接觸介面

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因應新型冠狀病毒，未來不用觸碰就可以點菜的迴轉壽司店將登場。迴轉壽司企業「藏壽司」位於東京池袋的店面，首度導入指引系統與結帳系統不用觸碰的功能。

只要在感應器上用手指輕輕舞動，就可以不用觸碰畫面操作。此外，新的結帳系統也導入無人化，點菜時只要操作自己的手機，點的盤數就可以透過人工智慧確認，從進入店面到結帳為止也不用跟店員對話，正式實現非面對面的服務。

藏壽司公關部經理辻明宏：「目前為止都集中在結帳，對於客人比較沒辦法照應到的地方，相信這些技術都可以照應到」。

該企業預計在2021年12月前讓所有店面都實現非接觸、非面對面的營業方針。

另一方面、日本肯德基則在13日開始，在東京的新宿西口店等4店舗，開始試營運網路訂購的商品可以不用面對面接觸，直接拿取的「Pick UP Locker」。點好的菜色會直接放在店鋪的取物箱中，可以不用經由店員直接拿取商品。省去了等待的時間，也可以提高工作人員的工作效率。

（FNN PRIME online 10月14日刊載。日文原文請見此處）

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