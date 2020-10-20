日本上皇后美智子86歲 在家靜養過生活

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日本上皇后美智子，在10月20日迎接86歲的生日。

根據宮內廳消息，上皇后在3月底搬往東京港區高輪的仙洞臨時御所後，每天都跟上皇一起在庭園散步，並回憶前往各地訪問的過去，上皇也對她相當照顧支持，兩人過著相當安穩的生活。

受到新型冠狀病毒感染擴大的影響，目前兩人都無法當面會見他人，有時他們會抬頭仰望天空，搜尋天空上繪有江戶驅除病毒妖怪「尼彥」的飛機姿態。

先前一度發燒，也在9月時睽違5個月外出，到宮內廳醫院接受檢查，但沒有發現相當大的問題ˊ。

另一方面，從2019年起接受乳癌手術後，持續接受賀爾蒙療法之餘，手指也出現僵硬症狀，讓上皇后長年練習的鋼琴無法演奏，希望未來對於目前狀態能「有所回饋」，目前兩人仍在靜養等待疫情結束。

（FNN PRIME online 10月20日刊載。日文原文請見此處）

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