日本潮流時尚掀起漫畫「鬼滅現象」

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日本人氣漫畫「鬼滅之刃」，在改編成電影上演後，已經創下破紀錄的人潮與收入。現在在書店裡也呈現「鬼滅現象」，各種相關商品的銷售持續創下新高。

「鬼滅之刃」是講述主角一家遭受鬼所害，而主角為了要將變成鬼的妹妹救回人間而展開一連串挑戰。16日上映的動畫電影，單單三天就創下342萬的觀眾與46億日圓的紀錄。

位於東京澀谷的一間書店設置特別展示空間，目前原作的漫畫也比上個月還要多3.5倍，雜誌與特輯也都爭相發售，販賣氣勢銳不可擋。

「SHIBUYA TSUTAYA」宣傳企劃營業擔當的塘慶太表示「鬼滅之刃大概會比一般過往的改編都還要熱賣10倍也說不定，如果以一年來看的話，變成動畫電影又會像是點火一般熱勢持續下去」。

「鬼滅現象」今後還是會持續燃燒。

（FNN PRIME online 10月21日刊載。日文原文請見此處）

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