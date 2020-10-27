再現沖繩嘉手納基地？ 中國解放軍基地疑現複製

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根據衛星影像，在中國內陸部出現疑似參照美軍沖繩嘉手納基地的模板，並被當作演習的進攻對象。

在中國甘肅省的衛星圖像中，出現了相當謎樣的衛星圖像。從這角度來看，跟沖繩美軍的嘉手納基地跑道配置極為類似。

日本防衛研究所的高橋杉雄室長表示：「從這個距離測量起來，差不多為3700公尺。這個3700公尺是跟嘉手納基地跑道完全一致，而且它的跑道數是兩個，特徵也相同。已經可以說完全跟嘉手納基地基地一樣，都是同一個東西」。

在這個跑道週邊，也出現很多導彈攻擊過後的撞擊坑。

日本防衛研究所的高橋杉雄室長表示：「如果從圖像中的X符號來攻擊的話，命中誤差大約只有10公尺到20公尺左右。精密度可以說是相當高」。

中國軍隊很有可能已經展開以「嘉手納目標」來演練的導彈作戰。

高橋杉雄室長認為：「目前中國軍隊已經用接近實戰的方式訓練，主要目的也是為了樹立假想敵，提高士氣與精密度的作戰」。

（FNN PRIME online 10月27日刊載。日文原文請見此處）

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