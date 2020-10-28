明治神宮一百週年 天皇皇后兩陛下參拜致意

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明治神宮在2020年11月1日將迎接創立100週年，天皇皇后兩陛下在28日時參拜了明治神宮。這也是皇后雅子在2002年的18年後，再度參拜明治神宮。

天皇皇后兩陛下約在10月28日早上9點半左右來到位於東京都澀谷區的明治神宮。28日的參拜也是為了迎接1920年建造的神宮在100週年的紀念，首先，天皇在早上時戴著口罩，在宮司們的指引下前往本殿，奉獻玉串後，深深鞠躬致意。

之後，穿著白色長禮服的皇后，也在被極境包圍的參道間漫步，並前往本殿進行深深地行禮。

明治神宮祭祀著明治天皇與昭憲皇太后，對皇室來說是淵遠流長的地方，在此之前的逢年過節，兩陛下及皇族的相關人士都會前來參拜。

這也是兩陛下在令和改元後首度參拜明治神宮，皇后雅子則是於2002年以來，18年後再度參拜。

（FNN PRIME online 10月28日刊載。日文原文請見此處）

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