首里城火災滿1年　消防員憶救火「真的很悔恨」

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2019年10月31日發生在沖繩縣首里城火災，至今已經要滿一年。當初無法阻止首里城燒毀的消防隊員，那霸市消防局的玉城良，說出了他內心的感受。

火災發生的那一天，玉城良是最早抵達救災現場的其中一人。

玉城良回憶：「當下的火大到威脅生命安全。對於消防隊員來說，是相當嚴峻的戰鬥」。

當時的首里城火災，包括木造的正殿等6個建築物在內全部燒毀。光是消滅火就花了12小時。

玉城良表示：「我們消防隊員常常被稱為是最後的城寨，結果我無法阻止火災這件事情我感到非常悔恨」

根據之後的火災原因調查，電氣系統發生問題的可能性相當大，但是至今沒有具體結論。

首里城目前朝向重新建築邁進。日本政府為了防止再度發生火災，將會大幅增設灑水器，目前希望在2026年完成重建。

目前為了要重建首里城，日本政府向國內外募集資金給沖繩縣，目前募集的資金總額已經超過51億日圓。

（FNN PRIME online 10月30日刊載。日文原文請見此處）

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